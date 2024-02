Streik! Heute fahren fast keine Busse: So lief es am Morgen im Berufsverkehr

Update | Trier · Oh je! Gestern die Flieger, heute die Busse. Fast alle fallen heute wegen Streik aus. Auch die Busfahrer der Stadtwerke Trier und anderer Unternehmen im Verkehrsverbund Region Trier machen mit. So war die Lage am Morgen.

02.02.2024 , 10:58 Uhr

So war der Morgen beim Busfahrerstreik in Trier 11 Bilder

Von Rainer Neubert , Bernd Wientjes und Andreas Sommer

Die Wettervorhersage für den Freitag hatte Regen ausgeschlossen. Deshalb waren in den Morgenstunden in den Städten der Region mehr Radfahrer unterwegs als sonst. Auch viele Beschäftigte, die üblicherweise mit dem Bus zur Arbeit fahren, haben wohl die Möglichkeit genutzt, sich ausnahmsweise mit Muskelkraft auf den Weg zur Arbeit machen. Der Streik gilt bis 2.15 Uhr in der Nacht zu Samstag – damit entfallen auch die Nachtfahrten. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war der Morgen beim Busfahrerstreik in Trier