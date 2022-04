Arbeitskampf : Landesweiter Busfahrerstreit geht weiter: Was heißt das für die Region Trier?

Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Trier Der Streik der Fahrer des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz geht in die nächste Runde. Am heutigen Freitag ist zusätzlich zu den Arbeitsniederlegungen auch eine Demonstration in Mainz geplant.

Die am Donnerstag begonnenen Streiks der Fahrer des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz sind am Freitag fortgesetzt worden. Laut Gewerkschaftsangaben stehen die Betriebe überwiegend still. Am zweiten Tag sei die Beteiligung weiterhin hoch, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider. Tendenziell würden sogar mehr mitmachen als am Vortag: „Die Depots sind voll und die Busse leer.“

Busse zwischen Trier und Reil können auch am Freitag ausfallen

Nach Angaben des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) könnten am Freitag abermals Busse der MB Moselbahn Verkehrsbetriebsgesellschaft entlang der Mosel zwischen Trier und Reil ausfallen. In der Vulkaneifel könnte es wegen der Streiks zu Ausfällen bei der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH und der DB Regio Bus Mitte GmbH kommen. Welche Linien im Einzelnen betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt.

In der Vergangenheit war laut VRT auch das Unternehmen Tempus Mobil GmbH in der Südeifel zwischen Bitburg, Irrel und Trier von Streiks betroffen. Hier habe es aber zunächst noch keinen Streikaufruf gegeben. Laut VRT wird der größere Teil der Verkehrsunternehmen während des Streiks voraussichtlich regulär unterwegs sein.

2200 Fahrer hatten am Donnerstag gestreikt

Am Donnerstag hatten sich von den rund 3000 Fahrern im Land etwa 2200 an dem landesweiten Streik beteiligt, der noch bis zum Schichtende am Freitagabend andauern soll. Für heute hat Verdi zudem zu einem Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung vor dem Ministerium für Umwelt und Mobilität in Mainz aufgerufen.

Die Gewerkschaft begründet den zweitägigen Streik damit, dass nach der grundsätzlichen Einigung auf einen neuen Manteltarifvertrag die Arbeitgeberseite diesen bislang immer noch nicht unterschrieben habe. „Die Busfahrerinnen und Busfahrer haben die Nase gestrichen voll“, sagte Verdi-Tarifexperte Christian Umlauf. Sie erwarteten nun endlich Ihre guten und verbesserten Arbeitsbedingungen in einem unterschriebenen Manteltarifvertrag.

Der Manteltarifvertrag für die Branche ist seit 2019 gekündigt. Eine Einigung auf einen Entgelttarifvertrag mit höheren Stundenlöhnen wurde bereits im November 2021 erzielt. Für den neuen Manteltarifvertrag vereinbarten beide Seiten laut Verdi jetzt auch ein Weihnachtsgeld von 1400 Euro, Urlaubsgeld von 600 Euro sowie die Erhöhung der Zuschläge für Sonn- und Feiertage. Außerdem verständigten sich beide Seiten demnach auf ein Modell für die lange umstrittene Durchbezahlung der Standzeiten von Busfahrern.

Das rheinland-pfälzische Mobilitätsministerium kündigte an, am Montag Unterstützungsgelder in Höhe von sechs Millionen Euro an die Verkehrsverbünde auszuzahlen. Damit wolle man dazu beitragen, dass Lohnsteigerungen für die Busfahrer finanziert werden könnten.