Ein Blick auf die Straßen Busstreik in der Region Trier: So geht es am Freitag weiter

Wer am Freitag an den Hauptbahnhof Trier kommt und vor dem dortigen Busbahnhof steht, merkt, dass dort die Haltestellen fast leer sind. An der Anzeigentafel wird angekündigt, dass es einen Notfahrplan gibt und nur wenige Linien mit den 80er-Linien als Sonntagsfahrplan unterwegs sind. Die SWT konnte Mitarbeitende für einen Notfahrplan abgewinnen, was allerdings bei Verdi überhaupt nicht gut angekommen ist.