Verkehr : Busumleitung ab Montag bis 2023

Trier (red) Wegen der Sperrung der Bahnunterführung Hafenstraße fährt die Linie 87 ab Montag, 8. März bis voraussichtlich im Frühjahr 2023 in den Abendstunden und am Wochenende folgende Umleitung: In Richtung Quint und Schweich gilt bis zur Haltestelle Mäushecker Weg die reguläre Route, dann fährt die Linie 87 weiter durch die kleine Unterführung, Am Bahndamm, Pfalzeler Straße, Steinbrückstraße, am Pfalzeler Stern links ab in den Mäushecker Weg, rechts ab Ehranger Straße und von dort weiter nach Plan.

