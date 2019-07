Verkehr : Busumleitung in der Kölner Straße

Trier (red) Wegen Bauarbeiten in der Kölner Straße wird diese von Montag, 22. Juli, bis einschließlich Montag, 29. Juli, zur Einbahnstraße in Richtung Zewen (siehe Bericht links). Die Busse aus Heiligkreuz fahren in diesem Zeitraum bis zur Porta Nigra ihre gewohnte Route und werden ab dort über die Treviris-Passage, Nikolaus-Koch-Platz, Metzelstraße, Karl-Marx-Straße, Römerbrücke, Aachener Straße und Römerstraße umgeleitet.

Die Bushaltestelle Augustastraße wird während der Umleitung aufgehoben. Alle Haltestellen der Umleitungsstrecke werden angefahren. In Richtung Heiligkreuz fährt die Linie 2 ihre übliche Route.