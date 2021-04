Umleitung : Busumleitung in der Trierer Metzelstraße

Trier Wegen Kranarbeiten in der Metzelstraße müssen die Stadtbusse von Mittwoch, 12. April, bis voraussichtlich Ende April eine Umleitung fahren

Das teilte die SWT mit. Alle Linien werden ab der Haltestelle Treviris über Walramsneustraße, Justizstraße und Zuckerbergstraße in Richtung Karl-Marx-Haus umgeleitet. Eine Ersatzhaltestelle wird am Amtsgericht eingerichtet. Busse der Linie 9 in Richtung Trier-Galerie enden an der Ersatzhaltestelle Amtsgericht und setzen planmäßig an der Haltestelle Treviris in Richtung Ruwer wieder ein. Die Haltestelle Nikolaus-Koch-Platz der Linie 9 in Richtung Ruwer entfällt.