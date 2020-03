Verkehr : Busumleitung in Gusterath

Gusterath Baumaßnahmen in der Hellmuth-Lemm-Straße in Gusterath starten ab Mittwoch, 11. März, und dauern bis voraussichtlich Ende März 2021. In diesem Zeitraum fahren die Busse der Linien 30 und 85 eine Umleitung.



Bis zur Haltestelle Trierer Straße fahren sie die normale Route und werden über die K 61 bis zur Ringstraße umgeleitet. Weiter geht es über die Straße Am Sauerborn zur Haltestelle Lärchenweg und zurück auf die gewohnte Route.