Verkehr : Busumleitung in Heiligkreuz

Trier-Heiligkreuz Die De Nys-Straße in Heiligkreuz wird am Montag, 30. März, ganztägig wegen einer Baumaßnahme für den Verkehr gesperrt. Die Busse der Linie 82 fahren an diesem Tag eine Umleitung. Aus der Innenstadt kommend verläuft die Umleitungsstrecke ab der Haltestelle Wisportstraße über die Wisportstraße und Straßburger Allee in die Rotbachstraße und die normale Route.



