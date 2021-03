Verkehr : Busumleitung wegen Bauarbeiten

Igel (red) Wegen Bauarbeiten in der Secundinerstraße fährt die Buslinie 3 der Stadtwerke Trier seit Mittwoch, 3. März, eine Umleitung. Für die Dauer der Sperrung werden die Haltestellen Secundinierstraße, Römerstraße und Kapellenstraße in beide Richtungen an die B 49 verlegt.

Die Umleitung gilt voraussichtlich für zwei Wochen, bis Mittwoch 17. März.