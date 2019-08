Verkehr : Busumleitung in Tarforst

Trier (red) Von Montag, 26. August, bis einschließlich Mittwoch, 28. August, saniert die Stadt Trier die Fahrbahn der Tarforster Straße. Die Busse der Linien 3 und 83 können aus diesem Grund im genannten Zeitraum die Ortslage Tarforst nicht bedienen.

Sie fahren eine Umleitung über die Kohlenstraße. Die Haltestellen Tarforster Straße, Andreasstraße und An der Pferdsweide werden an die Haltestellen der Linie 30 (Tarforster Straße und An der Maeswiese) in der Kohlenstraße verlegt. Fragen zur Busumleitung beantworten die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273.