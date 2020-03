Nahverkehr : Busumleitung in Trier-Ruwer

Trier (red) Wegen Baumaßnahmen in der Longkampstraße in Ruwer werden von Montag, 23. März, bis voraussichtlich Ende September die Busse der Linie 1 sowie die Schulbusse mit Ziel Ruwer Sportplatz umgeleitet.

Die Umleitungsstrecke führt in Richtung Eitelsbach ab Paulinsgarten über die Straßen Auf Mohrbüsch, Marienholzstraße, Auf Dorheck zur Endhaltestelle Sportplatz. In diesem Bereich werden die Haltestellen der Linie 30 mit Ausnahme der Haltestelle Auf Mohrbüsch durch die Linie 1 angefahren. Die Rückfahrt in Richtung Innenstadt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Während des genannten Zeitraums werden die Haltestellen Marienholzstraße, Blütenweg und Kenner Weg aufgehoben und an die Haltestellen Paulinsgarten und die Ersatzhaltestelle Marienholzstraße verlegt.