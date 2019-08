Verkehr : Busumleitung in Zewen dauert bis Freitag

Busumleitung in Zewen dauert bis Freitag

Trier Die Sperrung der Straße In der Acht in Zewen dauert bis einschließlich heutigem Freitag und damit zwei Tage länger als geplant. Das teilen die Stadtwerke mit.

Deshalb verlängert sich auch die Umleitung der Linie 2: Die Busse fahren aus der Innenstadt kommend über die Hauptstraße zum Ortsende, dann über die Wasserbilliger Straße zur Fröbelstraße, die gleichzeitig Endstation und Linienbeginn ist. Alle Haltestellen in der Fröbelstraße in Richtung Zewen werden angefahren. Für die Dauer der Umleitung werden die Haltestellen Kantstraße Richtung Zewen Friedhof und Zewen Friedhof aufgehoben. Hinweise sind an den Haltestellen angebracht.