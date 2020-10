Verkehr : Umleitung der Buslinien 5 und 83 in Feyen

Trier Die Umleitung der Linie 5 und 83 in Feyen beziehungswiese Weismark ändert sich ab Montag, 26. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 6. November, wieder wie folgt: Die Busse der Linie 5 starten und enden an der Wendeschleife Weismark/Pfahlweiher.

Der Schulbus um 7.13 Uhr mit Route Feyen über Weismark fährt ab Feyen bis zur Haltestelle Am Sandbach, dann durch das ehemalige Franzosenviertel und Korumstraße in Richtung Innenstadt, die Rückfahrt um 12.46 Uhr ab Trier-Nord erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dieser Schulbus fährt die Wendeschleife Weismark nicht an. Während des dritten Bauabschnitts bleibt die Haltestelle Clara-Viebig-Straße aufgehoben und an die Haltestelle Am Sandbach (Kindergarten) verlegt.