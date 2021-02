Verkehr : Busumleitung wegen Bauarbeiten

Igel Wegen Bauarbeiten in der Secundinerstraße fährt die Linie 3 ab Mittwoch, 3. März, eine Umleitung. Die Haltestelle Roderkamp wird in beiden Richtungen an die B 49 verlegt. Die Haltestellen Am Feilenkreuz, Römerstraße und Laubenstraße werden aufgehoben und an die Haltestelle Igel Kirche verlegt.

Die Umleitung gilt voraussichtlich für zwei Wochen, bis Mittwoch 17. März.