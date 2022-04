Verkehr : Wegen Bauarbeiten: Buslinien 8 und 87 nehmen ab Dienstag Umleitung zwischen Trier-Quint und Schweich

Trier-Quint/Issel Wegen Bauarbeiten an der Kreisstraße 35 in Schweich-Issel werden von Dienstag, 26. April, bis einschließlich Freitag, 3. Juni, die Busse der Linien 8 und 87 nach Schweich umgeleitet. Das teilen die Stadtwerke Trier mit.

Die Busse werden in Richtung Schweich ab der Haltestelle Schwarzer Weg über die B53 zur Haltestelle Zur Kiesgrube in Issel umgeleitet. In Richtung Trier fahren die Busse der Linien 8 und 87 ab der Haltestelle Issel Brunnen eine Umleitung über die B53 bis zur Haltestelle Schwarzer Weg in Quint. Die Haltestellen Meilenstraße, Taubenberg und Seiferstraße werden an die Haltestelle Schwarzer Weg verlegt. Alle Busse der Linien 8 und 87 mit Ziel Quint fahren laut SWT die Endhaltestelle Quint Schloss wie gewohnt an.