Busunfall in Trier : Schüler berichtet vom Busunfall in Trier: „Ich bin mit dem Kopf gegen den Vordersitz geknallt“

Foto: dpa/Harald Tittel 40 Bilder Schulkinder verletzt: Schwerer Busunfall am Martinsufer in Trier

Trier 36 Kinder und Jugendliche saßen in dem Bus, der am Mittwochmorgen an der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier verunglückt ist. Augenzeugen berichten, was geschehen ist.