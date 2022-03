Busunfall : Schwerer Unfall mit verletzten Schülern in Trier: "Der Bus war viel zu schnell unterwegs"

Foto: Ernst Mettlach/Stadt Trier 40 Bilder Schulkinder verletzt: Schwerer Busunfall am Martinsufer in Trier

Trier 35 Kinder saßen in dem Bus, der am Mittwochmorgen an der Kaiser-Wilhelm-Brücke verunglückt ist. Der Verkehr im Norden und Westen der Stadt brach deshalb für mehrere Stunden zusammen. Doch es hätte viel schlimmer kommen können.