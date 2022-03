Busunfall in Trier : Verletzte Kinder, Riesen-Stau und überall Blaulicht: So haben die Insassen den Busunfall erlebt

Trier 36 Personen saßen in dem Bus, der am Mittwochmorgen an der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier verunglückt ist. Kinder und Jugendliche wurden verletzt. Offenbar hatten sie aber noch Glück, denn Augenzeugen glauben, dass es schlimmer hätte kommen können. Und es bleiben offene Fragen zum Unfallhergang.