Freizeit : Butzerbachtal bei Kordel: Von wegen einsamer Waldweg

So idyllisch ist es nicht immer: Der Wasserfall gehört zu den Besonderheiten des Wegs durch das Butzerbachtal.

Kordel/Newel Die Strecke durchs Butzerbachtal bei Kordel gilt als einer der schönsten Spazierwege der Region. Gerade am Wochenende ist der Weg überlaufen.



Was macht einen schönen Wanderweg aus? Schmal sollte der Pfad sein. Ein Bach sollte beschaulich am Wegesrand plätschern. Dazu noch ein paar Brücken und viel Wald. Und fertig ist die ideale Strecke.

Der Weg durchs Butzerbachtal unweit der Burg Ramstein bei Kordel ist ein solcher Weg, der im Normalfall all das zu bieten hat. Dort ist derzeit gerade an den Feiertagen so viel los, dass es zu regelrechten Staus kommt.

Nur am unteren und oberen Ende des Wegs durch das Butzerbachtal kann mit etwas Mühe der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, der aufgrund der Corona-Epidemie für einen Aufenthalt im Freien vorgesehen ist. Der eigentliche Pfad ist so schmal, dass ohne Sicherheitsabstand der Begegnungsverkehr nur an einigen Stellen möglich ist. Denn auf einer Seite steigt das Bachbett steil nach oben an. Auf der anderen Seite geht es steil nach unten ins Bachbett.

Mit dem Begegnungsverkehr schwierig ist es an manchen Tagen auch jenseits des Pfades. In eine Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook sind Bilder von parkenden Autos zu sehen, deren Insassen auf dem Weg durchs Butzerbachtal oder dem ebenfalls dort verlaufenden Römerpfad unterwegs gewesen sind. In Richtung Kordel stehen die Autos über mehrere Hundert Meter dicht an dicht. Das gilt auch für Autos, die von Newel-Butzweiler her kommend abgestellt worden waren. Teilweise kann man davon ausgehen, dass der Weg bis zum Bachtal ähnlich lang gewesen ist wie die Strecke durchs Tal.

Kordels Ortsbürgermeister Medard Roth ist alles andere als froh über den aktuellen Zustand. Er sagt, dass beispielsweise die Anfahrt für Feuerwehr und Rettungsdienste keine Chance hätten durchzukommen, wenn im Bereich Burg Ramstein ein Einsatz sei. Denn die Verbindungsstraße an den Bahngleichen zwischen Kordel und der Burg ist schon ohne parkende Autos schmal. Die Kommentatoren im Netz machen sich ebenfalls so ihre Gedanken; „Frische Luft ist super, aber auf dem schmalen Weg dort mit keinerlei Möglichkeit, Abstand zu halten.“ In solchen Menschenmassen unterwegs zu sein, sei einfach nur verrückt, heißt es ein einem Kommentar.

Wenn es um das Einhalten von Abständen geht, sind die Ordnungsämter gefragt. Im Falle des Butzerbachtals ist die Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land zuständig. Sprecherin Johanna Fox bekräftigt, dass Wanderwegnutzer die Bestimmungen der Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz zu beachten haben. „Der Wanderweg im Butzerbachtal wurde letztmalig über Ostern kontrolliert, da auch hier von einer starken Frequentierung des Wanderwegs ausgegangen wurde.“ Verstöße seien keine festgestellt worden. Es seien „ausschließlich zwei Personen oder Familien beim Wandern angetroffen“ worden. Die bestehenden Abstandsregeln seien grundsätzlich eingehalten worden. Insgesamt hätten sich die Wanderer sehr diszipliniert verhalten.

Würde die Besucherzahl aber ein Ausmaß erreichen, welches die grundsätzliche Einhaltung der Bestimmungen nicht ermögliche, „wäre ein ordnungsbehördliches Einschreiten in jedem Fall angezeigt.“ Das würde vermutlich bedeuten, dass der Weg gesperrt wird. Dazu muss man jedoch wissen, dass eine Sperrung nur schwerlich möglich ist. Das hatte sich während der letzten großen mehrmonatigen Sperrung des Wegs gezeigt (der TV berichtete). Trotz Absperrgittern tummelten sich nahezu durchgängig Wanderer auf dem Weg, der auch Teil des Eifelsteigs ist.