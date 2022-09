Musik für einen guten Zweck : Benefizkonzert für Palais e.V. mit Sängerin Shirley Winter im Café Balduin in Trier

Trier Im Café Balduin von Palais e.V. hat Shirley Winter ein Benefizkonzert gegeben. Mit dem Erlös werden bedürftige Familien unterstützt.

Shirley Winter – der Name wird die älteren Semester unter uns an eine Shelley Winters erinnern, und die hieß eigentlich auch Shirley – ist eine Diva der etwas anderen Art. Mit der österreichisch-stämmigen Filmdiva hat sie sicherlich Humor und auch eine gute Portion Mut gemeinsam. Schaffte es doch die gelernte Zahntechnikerin aus Mehring, die daheim auf den – auch schönen – Namen Doro Kirsch hört, seit vielen Jahren auf Bühnen in aller Welt und auch immer wieder in die heimischen Bildschirme.