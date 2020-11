Trauer : Café für trauernde Menschen in Hermeskeil

Café für trauernde Menschen in Hermeskeil

Hermeskeil Im Hermeskeiler Trauer-Café können trauernde Menschen mit anderen Betroffenen in einer geschützten Atmosphäre ins Gespräch kommen und spüren, dass sie dadurch Unterstützung erfahren. Sie können auch alleine mit einer Trauerbegleiterin sprechen.

Das Café findet jeden ersten Mittwoch im Monat von 17 bis 19 Uhr in den Räumen des Ambulanten Hospiz Hochwald in Hermeskeil statt. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 4. November.