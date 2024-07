Gastro am Landesmuseum Zeitenwende fürs Café Zeitsprung am Palastgarten

Mit Inhaberin Anja Gilbers „mal kurz“ über die anstehenden Veränderungen im Café Zeitsprung reden? Kein einfaches Unterfangen. Immer wieder springt sie auf, läuft zum Tresen, bedient Gäste, und kehrt lachend zurück: „So ist das in der Gastronomie!“ Aber die 51-Jährige ist gut in Multitasking und bekommt auch den ohne große Vorwarnung aufgekreuzten Volksfreund-Reporter versorgt. Grund des Blitzbesuchs: Anja Gilbers steht vor dem Absprung: „Ende des Monats ist hier Schluss für mich.“ Das Ende einer Ära. Vor dem Start der Konstantin-Landesausstellung 2007 war sie, damals noch unter ihrem Mädchennamen Anja Schneider, gemeinsam mit Anne Marie Berg (sie hatte die Zeitsprung-Namensidee) und Gila Kowaltschuk in den ans Landesmuseum angebunden Gastro-Betrieb eingestiegen. Seit 2008 ist sie alleinige Inhaberin – und üblicherweise an allen sechs wöchentlichen Öffnungstagen vor und hinter den Kulissen aktiv. Am Ruhetag Montag hat sie oft noch „Bürokram erledigt“, und Urlaub gab’s allenfalls im Januar, in dem das Café drei Wochen geschlossen ist. Das alles habe im Lauf der Jahre sehr an ihrer Substanz gezehrt. Corona und Personal-Engpässe hätten die Situation noch verschärft. Und als im vergangenen Januar ihr Vater Matthias völlig überraschend gestorben ist, habe sie realisiert: „Es wird alles zu viel. Ich brauche eine Auszeit. Und zwar eine richtige.“