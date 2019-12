Trier Die Hochschule Trier startet ein Fernsehformat. Am Mittwoch ist die Premiere der Pilotfolge.

Ein Wohnzimmer einer Wohngemeinschaft diente als Vorbild des Studios für das neue Fernsehformat der Hochschule Trier: „Campus-WG“. Ein südamerikanisch anmutender Teppich liegt vor einer alten braunen Ledercouch. In der Ecke steht eine Wasserpfeife, an der Wand hängt ein Bild, das eine Palme und Meer zeigt. Ein Strohhut hängt daneben. In der Ecke steht ein alter Kühlschrank. Den hat Servet Ahmet Golbol selber mit seinem Auto abgeholt. Viele der Kulissen und Requisiten sind wild gesammelt oder Leihgaben. Typisch studentisch eben. Der Professor für narrative Formate am Fachbereich Intermedia Design der Hochschule Trier hatte die Idee für das Hochschul-Fernsehen. 2015 baute er einen Filmstudiengang an der Deutsch-Jordanischen Universität auf. Bereits dort entwickelte er das Konzept für ein Campus-Fernsehen. „Wir haben drei Pilotfolgen produziert. Das hat gut funktioniert“, sagt Golbol. Mit dem Intermedia Design Studenten Philipp Köhn fand er einen „starken Mitstreiter“, der die studentische Leitung der 20-köpfigen Redaktion übernommen hat und sich auch darum kümmert, dass Neulinge Anschluss im Team finden.

„Die Idee war ein Hochschulfernsehen von Studenten für Studenten zu entwickeln“, sagt Köhn. Diesen Mittwoch feiert die Redaktion am Campus Gestaltung am Irminenfreihof um 19 Uhr die Premiere der einstündigen Pilotfolge. Die besteht etwa aus einem Beitrag, der Erstsemestern helfen soll, sich an der Hochschule Trier und in der Stadt zu orientieren. Die neue Präsidentin der Hochschule, Dorit Schumann, wird interviewt. Es gibt einen Beitrag über E-Sport sowie über einen Alumnus der Hochschule, der nun in der Produktionsfirma des ZDF-Moderators Jan Böhmermann arbeitet. Amüsant dürfte „Marcels Minute“ werden, ein Format, in dem sich Student Marcel über unschöne Dinge aufregt. Dazu gibt es Interviews mit zwei Professoren, die vor der Pension stehen und auf ihr Berufsleben zurückblicken. Die Sendung wird moderiert von Céline Maveau und Richard Schott.