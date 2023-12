Lust auf was Süßes? Neuer Süßigkeitenladen in der Trierer Innenstadt

Mehr als ein Dutzend Fässer gefüllt mit kunterbunten Süßigkeiten. Diese Reizüberflutung schlägt Kunden entgegen, die den neuen Süßwarenladen „Candy‘s on Board“ betreten. Vor etwa einer Woche eröffnete das Naschparadies in der Fleischstraße im ehemaligen Ladenlokal der Brezelbäckerei „Ditsch“. Jetzt finden sich Kunden in einem großen Schiffsbauch wieder, wenn sie in den Laden hineingehen. Wie der Name „Candy‘s on Board“ (zu Deutsch: „Süßigkeit ist an Bord“) schon sagt, lehnt sich das Konzept an ein Schiff an, das Waren, in diesem Fall die verschiedensten Süßwaren, in Fässern an Bord hat. Die Kunden können zwischen den Waren umhergehen und sehen, was das „Schiff“ transportiert.