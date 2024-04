Amnestie für Strafträter Warum das Cannabis-Gesetz Überstunden für die Trierer Justiz bedeutet

Kiffen ist seit Ostermontag unter bestimmten Bedingungen straffrei. Trotzdem sorgt das neue Gesetz in den Staatsanwaltschaften und den Gerichten für Mehrarbeit. Nicht etwa, weil sich so viele nicht an die Vorgaben halten (bis zu 25 Gramm „Gras“ darf man in der Öffentlichkeit mit sich führen, bei einer Menge bis zu 30 Gramm handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, darüber hinaus drohen wie zuvor auch Strafen).