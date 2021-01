Soziales : Umzug, Kleidung, Ausbildung

Trier Mit einem Sonderfonds hat die Caritas Menschen in Corona-Notlagen geholfen.

Der vom Diözesan-Caritasverband Trier im Sommer bereitgestellte Sonderfonds „Caritas Nothilfe Corona“ ist weitgehend ausgegeben: Über die örtlichen Caritasverbände haben viele Menschen Unterstützung erhalten. Auch der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) unterstützte Hilfesuchende aus dem Fonds, an dem sich das Bistum Trier mit 50 000 Euro, die Caritas und ihre Stiftung Menschen in Not mit je 10 000 Euro beteiligt haben.