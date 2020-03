Soziales : Caritasverband Trier versucht, Dienste aufrechtzuerhalten

Trier/Konz Menschen in schwierigen Lebenslagen helfen, das ist laut dem Vorsitzenden Markus Leineweber und Direktor Bernd Kettern der Auftrag des Caritasverbandes Trier.

„Die Arbeit unserer Dienste und Einrichtungen beruht auf der Nähe zu den Menschen“, sagt Kettern. „Das macht angemessene Hilfe in der aktuellen Situation schwierig. Aber wir tun unser Möglichstes, um unsere Angebote und Dienste aufrechtzuerhalten“. So haben die Beratungsdienste in Trier und Konz auf telefonische und E-Mail-Beratung umgestellt. Auch der Bereich „Integration in Arbeit“ betreut Auszubildende und Klienten über das Internet, der Integrationsfachdienst ist ebenfalls telefonisch und per E-Mail erreichbar.