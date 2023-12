„Hoffentlich muss ich es nie anwenden.“ Von Splittern, Schleimhäuten und Bissverletzungen – Im Erste-Hilfe-Kurs für Hundehalter wird der Ernstfall geprobt

Auf dem Parkplatz wartet Caroline Lauterbach auf ihre zwei- und vierbeinigen Teilnehmer ihres Erste-Hilfe-Kurses. In den nächsten fünf Stunden wird die 33-Jährige in der Tierarztpraxis S. Mayer am Luisenhof in Trierweiler einen Kurs abhalten, bei dem die für heute angemeldeten fünf Frauen wichtige Dinge lernen. Als Tiermedizinische Fachangestellte mit der Zusatzausbildung zur Veterinär-Anästhesie-Technikerin hat sie viel praktische Erfahrung sammeln können, die sie in ihren Kursen weitergibt.