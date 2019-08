Ausstellung : Cartoons und Karikaturen in der Remise Trier Ehrang

Foto: Andi Wollscheid

Trier Andi Wollscheid arbeitet als Grafiker und ist zudem leidenschaftlicher Illustrator. Seine Begeisterung gilt der Welt der Cartoons und der Karikaturen. In der „Comix“-Ausstellung, die am Sonntag 25. August, 18 Uhr, in der Familienbildungsstätte Remise in Trier-Ehrang/Quint eröffnet wird, finden sich viele kleinformatige Originale im Mix mit großformatigen Leinwanddrucken.

