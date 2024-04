Neueröffnung am Hauptmarkt Casio statt Rolex: Womit Juwelier Rüschenbeck in Trierer punkten will

Große Plakaten in mattem Schwarz, darauf der goldene Schriftzug und das Firmenlogo der Juwelier-Kette Rüschenbeck: So waren monatelang die Schaufenster in dem kleinen Laden an der Ecke Hauptmarkt/Sternstraße zugeklebt. Rüschenbeck! Der Name steht für puren Luxus an Hals, Ohrläppchen und Handgelenk. 86.000 Euro kostet zum Beispiel die „Nautilus“, die der Juwelier auf seiner Homepage anbietet, eine Edelstahluhr „mit seltenem weißem Ziffernblatt“ der Marke Patek Philippe. Im Angebot sind gerade ein Paar Diamant-Ohrringe aus der eigenen Kollektion für 9000 Euro statt 22.300 Euro. Mehr als zehn Niederlassungen hat Rüschenbeck in Deutschland, dazu mehrere kleine Boutiquen, die teilweise nur einer Marke gewidmet sind.