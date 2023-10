Warum Catcalling kein Kompliment ist „Ich kenne keine Frau, der das noch nicht passiert ist“

War es meine Schuld? Liegt es an mir? An meiner Kleidung? Habe ich einen Anlass für die Belästigung gegeben? Auch wenn ich im Grunde weiß, dass es nicht meine Schuld ist, gehen mir diese Fragen immer wieder durch den Kopf. An manchen Tagen stecke ich die Belästigung besser weg als an anderen. Manchmal kann ich es mit einem genervten Augenrollen abtun. Andere Situationen wiederum machen mir Angst. Sie sorgen dafür, dass ich mich in meinem eigenen Körper unwohl fühle: zu einem bloßen Objekt degradiert und vor allem sexualisiert. Selbst Tage später fühle ich mich dann immer noch schlecht. Manche Situationen beschäftigen mich seit Monaten.