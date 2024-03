Neue Gastronomie in Grenznähe Afrikanische Küche und Lebensfreude in Wasserbillig

An der „Esplanade de la Moselle“, der Moselpromenade in Wasserbillig, blühen die Kirschen. Spaziergänger genießen die ersten Sonnenstrahlen und so mancher fragt sich, was wohl in dem

großen, orangefarbenen Haus mit der Nummer 7 vor sich geht. Hier laufen die Umbauarbeiten für das neue Restaurant „Cauris“ auf vollen Touren.