Personalkarussell dreht sich Überraschendes Stühlerücken beim CDU-Bezirk Trier: Vorsitzender und Vize treten ab

An der Führungsspitze der regionalen CDU ist im Vorfeld der Kommunalwahlen im nächsten Jahr Stühlerücken angesagt. Der seit 2019 amtierende CDU-Bezirksvorsitzende Moritz Petry wird auf dem Parteitag Anfang November in Daun nicht erneut für das Amt kandidieren. Das bestätigte der 48-Jährige am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. Konkrete Angaben zu den Hintergründen machte Petry nicht. Ausschlaggebend für diesen Schritt dürften die beruflichen Ambitionen des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Südeifel sein.