Die Christdemokraten in der Verbandsgemeinde Schweich haben ihre Wahlliste aufgestellt und mit großer Mehrheit für Amtsinhaberin Christiane Horsch als Bürgermeister-Kandidatin gestimmt.

Für die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Schweich am 26. Mai haben die Christdemokraten die amtierende VG-Chefin Christiane Horsch nominiert. In die Ratswahl startet die CDU mit neuen und bewährten Kräften, angeführt vom Landtagsabgeordneten Arnold Schmitt. Die CDU will stärkste Kraft werden. Die Bewerber:

1. Arnold Schmitt, Riol, 2. Wolfgang Sauer, Schweich, 3. Rita Jung, Longuich, 4. Erich Bales, Mehring, 5. Joachim Christmann, Schweich, 6. Christian Scholtes, Leiwen, 7. Alexandra von Kesselstatt, Föhren, 8. Jörg Kirsten, Kenn, 9. Alfons Rodens, Fell, 10. Monika Mattes, Klüsserath, 11. Olaf Bollig, Trittenheim, 12. Josef Rohr, Schweich, 13. Johannes Löwen, Mehring, 14. Albin Merten, Detzem, 15. Rosi Ra­dant, Föhren, 16. Gerd Loskyll, Schweich, 17. Hildegard Jakobs, Kenn, 18. Senta Schmitt, Leiwen, 19. Stefan Egner, Longen, 20. Manfred Wagner, Longuich, 21. Alexandra Lehnen, Schleich, 22. Michael Sebastian, Fell, 23. Philipp Schmitt, Riol, 24. Jürgen Kollmann, Mehring, 25. Paul Reh, Bekond, 26. Rainer Müller, Kenn, 27. Sascha Hermes, Leiwen, 28. Günter Herres, Klüsserath, 29. Stephan Denis, Naurath, 30. Jürgen Nisius, Schweich, 31. Willi Müller, Föhren, 32 Franz-Rudolf Welter, Köwerich, 33. Lydia Schäffer, Schweich, 34. Hiltrud Hermes, Trittenheim, 35. Josef Fartaczek, Fell, 36. Marc Schmitt, Longuich, 37. Alois Blesius, Thörnich, 38. Johannes Wennrich, Longuich.