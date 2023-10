Kreisparteitag demonstriert Geschlossenheit CDU Trier – Das Ende der Ära Albrecht

Der erwartete Showdown beim CDU-Kreisparteitag ist ausgeblieben. Zur Überraschung der fast 130 Delegierten am Samstag im IAT-Tower in Trier-Nord hat Jutta Albrecht, Vorsitzende der Frauen-Union Trier, angekündigt, bei der Kommunalwahl 2024 nicht mehr zu kandidieren. Diese Entscheidung habe sie getroffen, nachdem bei der Vorstandssitzung des Kreisverbands eine einstimmige Entscheidung für die Vorschlagsliste gefallen sei, auf der ihr Name nicht vertreten war.