Nach dem Rücktritt von Thomas Albrecht CDU Trier: Showdown beim Parteitag am Samstag erwartet

Der Restvorstand der CDU Trier hat sich am Dienstagabend getroffen, um über die gemeinsame Vorschlagsliste für die Kommunalwahl im kommenden Jahr zu beraten. Nicht dabei war der am Freitag mit sofortiger Wirkung vom Amt des Vorsitzenden zurückgetretene Thomas Albrecht. „Wir haben uns einstimmig auf einen Listenvorschlag geeinigt“, sagt Thomas Marx, einer der drei stellvertretenden Vorsitzenden auf Volksfreund-Anfrage am Mittwoch. Die Namen der 56 nominierten Frauen und Männer will er nicht nennen. Alle werden beim Nominierungsparteitag am Samstag im IAT-Tower Trier-Nord die Möglichkeit bekommen, sich vorzustellen.