Politik : CDU Trier lädt zum Vortrag von Friedrich Merz ein

Trier (hw) Gestern Abend bei der Vereinigung Trierer Unternehmer (VTU), heute bei der Trierer CDU: Unionspolitiker Friedrich Merz ist in diesen Tagen ein gefragter Redner in der Region. Der Vizepräsident des Wirtschaftsrats der CDU Deutschland, Friedrich Merz, spricht auf Einladung der CDU Trier heute, Samstag, 11. Januar, ab 10.30 Uhr über aktuelle politische Themen und Zusammenhänge: „Wirtschaft, Sicherheit, Klimawandel, Freiheit und Gerechtigkeit – es geht um die Zukunft Deutschlands in einer sich wandelnden Welt.“ Einlass im Balkensaal der Weinwirtschaft Friedrich-Wilhelm, Weberbach 75, in Trier, ist um 10 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken