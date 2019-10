Wechsel in der Parteispitze : Der neue CDU-Kreischef heißt Lars Rieger

Langsur Ein nahezu komplett neuer Vorstand lenkt nun die Geschicke der mitgliederstärksten Partei im Landkreis Trier-Saarburg. Mit dabei ist der im Rennen um den Vorsitz Unterlegene.

So viel los ist lange nicht mehr bei einem Kreisparteitag der CDU Trier-Saarburg gewesen. 1770 Parteimitglieder gibt es insgesamt, 238 Mitglieder sind in die Sauergemeinde gekommen. Das hat einen Grund. Denn bei der Versammlung in Langsur geht es um nichts weniger als einen nahezu komplett neuen Vorstand inklusive Vorsitzendem. Sascha Kohlmann und Lars Rieger hatten ihre Ansprüche diesen Posten angemeldet.

Nach Grußworten von Andreas Steier, Bernd Henter, Landrat Günther Schartz und Mario Lübbers nutzt der bisherige Vorsitzende Arnold Schmitt die Gelegenheit für einen Blick nach vorn. Es gebe eine intensive Diskussion über den Klimawandel. „Wir wissen, dass jeder etwas tun muss. Wir müssen jedoch aufpassen, dass Klimaschutz nicht den ländlichen Raum auffrisst.“ Es sei Aufgabe der CDU, auf gleichwertige Lebensverhältnisse zu achten. Alle wollten regenerative Energien. Produziert werden solle die im ländlichen Raum. Dort sollen Flächen zur Verfügung gestellt werden. An den Trierer Parteichef Thorsten Wollscheid gerichtet sagt er deshalb: „Wie wäre es, wenn man auf dem Petrisberg zehn Windräder baut oder am Brubacher Hof eine Fotovoltaikanlage errichtet?“

Sascha Kohlmann (Schillingen) betont bei seiner Bewerbungsrede sein langjähriges Engagement in der Kreispolitik. Zudem sei er seit zehn Jahren stellvertretender Kreisvorsitzender. Er habe drei erfolgreiche Bürgermeisterwahlkämpfe geführt und möchte eine Junge Liste mit Kandidaten der Jungen Union auf Kreisebene etablieren. Es bedürfe neben der Parteiarbeit auch einer guten Öffentlichkeitsarbeit. Der 44-Jährige will als Kreisvorsitzender Gemeinschaftssinn zurückbringen und Kampagnefähigkeit beweisen. „Ich werde alles geben und sie nicht enttäuschen.“

Der ursprünglich aus Dresden stammende Lars Rieger erklärt, warum er 1998 in die CDU eingetreten ist. „Damit sächsische Union weiter regiert.“ Sein Leitmotiv lautet: Trotz Diskussion „schaffen wir es nur gemeinsam.“ Der seit 2008 in Schweich lebende Rieger sagt in seiner Bewerbungsrede, dass die CDU in Trier-Saarburg so aufgestellt ist, „wie ich mir das vorstelle.“ Er macht auf die Herausforderung aufmerksam, dass die AfD Teile der CDU-Wählerschaft anspreche. Diese gelte zurückzugewinnen. Auch dadurch, dass von der Basis her Alternativen vorangebracht werden sollen.