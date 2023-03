FDP wirft Christdemokraten Populismus vor CDU scheitert mit Vorstoß zu mehr Videoüberwachung

Nach der Schlägerei vor der Trierer Discothek Secret Club in der Nacht zum Karnevalsfreitag und den Anschlägen eines Radfahrers mit Pflastersteinen auf Passanten hält die Trierer CDU „eine verstärkte Durchführung einer Videoüberwachung aus general- und spezialpräventiven Gründen für unerlässlich“. So steht es zumindest in dem schriftlichen Antrag, den die Fraktion bei der Ratssitzung am Dienstagabend gestellt hat. In seiner Rede dazu betonte der sicherheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion und Kreisparteichef Thomas Albrecht allerdings, dass erst Mal nur geprüft werden soll, ob und wo Videoüberwachung im Stadtgebiet überhaupt möglich wäre. Nach den „aktuellen Vorfällen“ sei eine ausführlichere Diskussion des Themas „probat“, sagte Albrecht. Denn natürlich wisse auch die CDU, dass gerade in Rheinland-Pfalz der Videoüberwachung von öffentlichen Straßen und Plätzen enge rechtliche Grenzen gesetzt sind. Deshalb fordert er auch keine konkrete Überwachung bestimmter Plätze. „Wir wollen nur, dass die Sache ausführlich diskutiert wird“, betonte Albrecht – und widersprach dabei in diesem Punkt seiner eigenen Formulierung im schriftlichen Antrag seiner Fraktion.