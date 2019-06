Trierer CDU-Fraktion : Neustart mit altem Chef

Trier Udo Köhler hat seinen Herausforderer Thomas Albrecht abgewehrt und bleibt Fraktionschef der CDU Trier. Trotzdem ist die Führungskrise noch nicht überwunden.

Udo Köhler und Thomas Albrecht haben sich darauf geeinigt, das genaue Ergebnis der Abstimmung in der konstituierenden CDU-Fraktionssitzung am Montagabend nicht zu verraten. War es denn eng? „Nein, eigentlich nicht“, sagt Köhler. Die Kandidatur von Albrecht habe ihn nicht überrascht, sagt Köhler. „Wir kennen uns seit vielen Jahren. Die Wahl eines Fraktionsvorsitzenden ist ein normales demokratisches Verfahren, und natürlich muss man als Amtsinhaber jederzeit mit Herausforderungen rechnen.“

Hier lohnt es sich, einen Moment innezuhalten und sich Thomas Albrechts politische Vita in Trier in Erinnerung zu rufen. Seit 25 Jahren sitzt er im Stadtrat. 2003 wurde er zum ersten Mal zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion gewählt, nach der Kommunalwahl 2004 zum zweiten Mal, 2016 zum dritten Mal, nachdem er sich in der Zwischenzeit aus der Spitze zurückgezogen hatte – nach harter interner Kritik am damaligen CDU-Parteichef Bernhard Kaster, dem Albrecht einen „autoritären Führungsstil“ vorwarf.