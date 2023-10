Heftiger Zoff Nach Eklat im Vorstand der CDU Trier – Thomas Albrecht tritt als Vorsitzender zurück

„Hiermit erkläre ich mit sofortiger Wirkung meinen Rücktritt von meinem Amt als Kreisvorsitzender des CDU Kreisverbandes Trier-Stadt.“ Mit diesen Worten hat Thomas Albrecht am Freitag für einen kommunalpolitischen Paukenschlag gesorgt. Doch damit nicht genug. Der Ärger des ehemaligen Oberstaatsanwalts ist offenbar so groß, dass er auch auf eine weitere Kandidatur für den Stadtrat verzichten will.