Neueröffnung im Juni : Wo ein Sternekoch in einem Trierer Garten auftischen wird

Trier Auf dem Gelände des früheren Central-Hotels in der Sichelstraße tut sich etwas. Was Besitzer Markus Friedrich und Sternekoch Björn Swanson vorhaben.

Es ist vermutlich die Baustelle in Trier, die aktuell die meisten Blicke auf sich zieht. Nach jahrelangem Stillstand tut sich etwas auf dem Gelände des früheren Central-Hotels in der Trierer Sichelstraße. Immer wieder bleiben Passanten stehen und schauen sich die Erdarbeiten an, die dort derzeit ausgeführt werden. Bei einem Ortstermin hat Grundstücksbesitzer Markus Friedrich die Pläne erläutert.

Seit Jahren gibt es Pläne, das leerstehende Gebäude am Rindertanzplatz und die dazugehörige Fläche zu nutzen. Unstimmigkeiten über die Nutzung der Zufahrt zum Gelände sowie eine noch laufende juristische Auseinandersetzung mit einem Architekten waren mit ein Grund dafür, dass Gebäude und Gelände seit Jahren nicht genutzt worden sind. Angesichts der Kulisse kann man von einem Dornröschenschlaf sprechen – oder von einem zunehmenden Verfall.

Björn Swanson: „Kitchen Impossible“-Kochgegner von Tim Mälzer kommt nach Trier

Mit dem Büro Lempges und Bost Architekten aus Trier fanden sich laut Friedrich Planer, die ein Konzept erarbeiteten, dass bei allen Beteiligten ankam. Friedrich ist begeistert von den Ideen. Fehlte nur noch ein Betreiber. Und den fand Friedrich aufgrund persönlicher Kontakte mit Björn Swanson. Der 38-Jährige betreibt das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Faelt in Berlin und war auch schon einmal Kochgegner von Tim Mälzer in einer Episode der Fernsehsendung „Kitchen Impossible“.

„Kreativ, nachhaltig und schnörkellos.“ So lautet das Motto des Berliner Restaurants. So soll auch die Außengastronomie sein, die Swanson unter dem Namen „The Benedict“ in Trier im historisch bedeutsamen Umfeld anbieten will (siehe Info). Regionale Produkte und Gerichte sollen dabei im Vordergrund stehen. Pommes frites wird es wohl nicht geben, dafür vermutlich jedoch Viez, sagt Friedrich. Der Sternekoch aus der Bundeshauptstadt werde anfangs selber in Trier kochen. Später sollen dann Mitarbeiter im Sinne Swansons aktiv sein.

Spätestens Mitte Juni soll das Angebot unter dem Namen „The Benedicts“ öffnen. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Denn bis dahin ist noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Bisher steht der Zeitplan. Nach Ostern sollen die Pflasterarbeiten beginnen. Später soll dann der Platz mit einer wassergebundenen Decke komplettiert werden. Ähnlich der nicht gepflasterten Oberfläche auf dem Domfreihof. Zudem sollen neun Dachplatanen sowie eine große Eiche auf dem Gelände eingepflanzt werden.

Der gastronomische Bereich wird laut Friedrich auf Flächen Richtung Christophstraße untergebracht. Ebenfalls auf einer Fläche im rückwärtigen Bereich sind die Sanitäranlagen geplant. Alles geplant und bestellt. Rund 600.000 Euro werden insgesamt investiert. Die Pläne sind laut Grundstückseigentümer auch mit der Stadtverwaltung Trier abgestimmt.

Info Ein Gebäude mit Geschichte Die Ursprünge des heutigen Gebäudekomplexes an der Ecke Sichelstraße/ Rindertanzstraße reicht zurück bis ins 13. Jahrhundert. Der Name entstand wohl aus der Kombination der Kurzform „Fetz“ (von Bonifatius) mit dem Beinamen „der Reiche“. Eine andere Quelle geht davon aus, dass der Beiname „rex“ (König) seinen Ursprung im Hauszeichen seines Anwesens „ad coronam auream“ (zur goldenen Krone) hat. Im Jahr 1408 kaufte das Benediktinerkloster St. Maximin das Gebäude, um bei Gefahr eine sichere Bleibe innerhalb der Stadtmauern zu haben. die Abtei selbst lag außerhalb der Mauern. 1803 wurde das Gebäudeensemble verkauft, 1833 in zwei Teile getrennt. Der zur Sichelstraße beherberge bis 2013 die Fetzenkneipe. Bereits Mitte der 1990er Jahre war das Centralhotel geschlossen worden.

Das neue gastronomische Angebot ist kein klassischer Biergarten, sagt Friedrich. Er bevorzugt die Beschreibung Gartenwirtschaft. Diese wiederum wird in zwei Bereiche unterteilt. Der zur Sichelstraße gelegene Loungebereich und ein sich daran anschließender Bereich, in dem die Gäste auch in größeren Gruppen zusammensitzen können. Neben der Sommersaison soll der Betrieb auch zur Weihnachtsmarktzeit geöffnet haben.

Sommer- oder Winterzeit. Die Gäste werden nichts davon merken, dass sie auf einer besonderen Konstruktion sitzen. Denn wo jahrelang eine Baugrube war, befindet sich heute ein Sammelbecken für das Regenwasser. Für bis zu 40.000 Liter. „Das leiten wir nicht einfach in die Kanalisation ab“, sagt Friedrich. Vielmehr soll das Wasser nach und nach im Erdreich versickern. Dies sei ein Betrag zum Hochwasserschutz, sagt der Grundstücksbesitzer.

In der Übersicht: Das künftig als Außengastronomie genutzte Gelände sowie das denkmalgeschützte Gebäude des Centralhotels. Foto: TV/Harald Jansen