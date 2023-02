Verkehr : Kein landesweites Semesterticket – Was ändert das 49-Euro-Ticket für Studierende in Trier?

Kein landesweites Semesterticket – Was ändert das 49-Euro-Ticket für Studierende in Trier?

Bus und Bahn fahren in Trier ist für Studierende im Semesterticket enthalten. Bei längeren Strecken kommt das Ticket jedoch an seine Grenzen. Foto: TV/Roland Morgen

Trier Im Vergleich zum Nachbarland Nordrhein-Westfalen hat Rheinland-Pfalz kein landesweites Semesterticket. Das sorgt bei Studierenden seit Jahren für Ärger. Was wird sich durch das geplante 49-Euro-Ticket ändern?

Die Reichweiten der unterschiedlichen Semestertickets der Hochschulen in Rheinland-Pfalz überlappen sich zwar teilweise, sind aber ansonsten unabhängig voneinander im Bundesland und seinen Nachbarn verteilt. Und das scheinbar willkürlich. Warum kommt man mit dem Semesterticket der Universität Trier bis nach Koblenz, aber mit dem Semesterticket der Universität Koblenz nicht bis nach Trier? Klar, da stecken unterschiedliche Verkehrsverbünde mit ihren Einzugsgebieten dahinter. Aber woran scheitert die Einführung eines landesweiten Semestertickets?

Tatsächlich gab es bereits vor Corona von allen relevanten Akteuren ein grundlegendes Bekenntnis zur Einführung eines landesweiten Semestertickets. So hat sich auch die Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag die Einführung eines solchen Angebots als „mittelfristiges Ziel“ gesetzt.

Warum gibt es kein Rheinland-Pfalz-weites Semesterticket?

„Ich setze mich seit meinem Amtsantritt vor 17 Jahren für ein landesweites Semesterticket ein“, erklärt der Geschäftsführer des Studiwerks Trier, Andreas Wagner. Die letzten Verhandlungen seien vor allem an den unterschiedlichen Preisvorstellungen gescheitert. „Die Verkehrsunternehmen haben mehr gefordert, als die studentische Seite bereit war zu zahlen.“

Wie kann die Verkehrswende in der Eifel gelingen?

Diskussionsveranstaltung : Wie kann die Verkehrswende in der Eifel gelingen?

Was wird sich durch das geplante 49-Euro-Ticket ändern?

Am 1. Mai soll es kommen: das 49-Euro-Ticket. Doch wird sich dadurch alles ändern? „Ein simples Ersetzen des Semestertickets durch das Deutschlandticket würde in Trier zu einer deutlichen Preissteigerung führen. Das gilt es zu verhindern“, warnt der Asta der Uni Trier. Denn aktuell kostet das Semesterticket einen Trierer Studenten 153,94 Euro pro Semester und damit nur 25,66 Euro pro Monat. Langfristig erhofft sich der Asta, dass das 49-Euro-Ticket der erste Schritt zu einem grundlegenden Umdenken der Mobilitätspolitik sei. „Gerade durch die Trierer Nähe zu Luxemburg sehen wir, was möglich ist.“