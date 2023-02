Doch nicht so schlau? : Wir wollten von ChatGPT eine Auskunft über Trier – die Antwort kann niemand erklären

Doch nicht so schlau?

Trier Die Welt staunt: Auf Basis künstlicher Intelligenz beantwortet ChatGPT scheinbar perfekt alle möglichen Fragen. Doch ein Test zeigt, dass man dem Programm nicht über den Weg trauen darf.

Es gibt scheinbar nichts, was ChatGPT nicht kann. Seit der Chatbot Ende 2022 der Öffentlichkeit präsentiert wurde, ist er weltweit zum heißen Gesprächsthema geworden. Schließlich scheint plötzlich alles ganz einfach zu sein: Man stellt eine Frage und bekommt von ChatGPT umgehend eine Antwort. Völlig automatisch und verständlich formuliert, ohne dass ein Mensch an der Antwort beteiligt wäre. Das alles können Nutzer über die Plattform der Entwicklerfirma OpenAI selbst ausprobieren.

Der Chatbot versteht die Gesprächsbeiträge, die ihm ein Mensch per Chat zusendet. Er kann selbständig die benötigten Fakten ordnen und zu einer Antwort formen. Die künstliche Intelligenz (KI) interagiert also spontan mit dem Menschen und kann dabei Texte verfassen, die nicht mehr als maschinelles Produkt erkennbar sind. Selbst Gespräche über komplexe wissenschaftliche Theorien sind möglich.

ChatGPT scheitert an berühmten Menschen aus Trier

Wir gaben ChatGPT eine simple Aufgabe: „Nenne mir berühmte Menschen aus Trier.“ Die Antwort bekamen wir in Form eines Rankings, das sich sofort als völliger Unsinn herausstellte.

Fangen wir mit dem positiven Punkt an. ChatGPT hat den berühmtesten Sohn der Stadt erkannt und Karl Marx an Position 1 gesetzt. Was sich dahinter abspielt, ist eher kurios. Hätten Sie gewusst, dass der Fußball-Weltmeister und ehemalige Nationaltrainer Jürgen Klinsmann eine bedeutende Verbindung zu Trier hat? Oder dass der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer ein Promi dieser Stadt ist? Wenn ihnen das nichts sagt, wissen Sie aber bestimmt noch, dass der Musiker Konstantin Wecker ein echter Trierer ist, oder?