Landwirtschaft : Chef der Landwirtschaftskammer geht in Ruhestand

Trier Der langjährige Leiter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Trier, Dr. Walter Schmalen, geht zum Ende des Monats Juli in den Ruhestand. In einer Feierstunde überreichte der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Ökonomierat Norbert Schindler, im Beisein vieler Gäste und Wegbegleiter die Urkunde.

In seiner Rede gab der Präsident zunächst einen Überblick über die wichtigsten Lebensabschnitte. Nach Abitur am St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf und dem Studium der Agrarwissenschaften an der Universität Bonn hat Schmalen nach einem kurzen Intermezzo als Mitarbeiter an der Universität seine Referendarzeit an der Landwirtschaftsschule Mayen absolviert und die zweite Staatsprüfung abgelegt. Es erfolgte die Übernahme in den Staatsdienst an der Landwirtschaftsschule Altenkirchen. Doch schon bald bot sich 1983 die Gelegenheit, eine Arbeitsstelle bei der Landwirtschaftskammer an der Dienststelle Trier anzutreten und wieder in die Heimat zurückzukehren.