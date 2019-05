Bildung : Chemikerin wird Schulleiterin in Trier

Info

Zum Schuljahr 2009/2010 wurden die staatlichen Haupt- und Realschulen in Rheinland-Pfalz zusammengeführt. Davon waren auch die Pestalozzi-Hauptschule und die Robert-Schuman-Realschule betroffen, die zur Realschule plus Trier-Süd wurde. 2012 erfolgte die Bennenung nach dem südafrikanischen Freiheitskämpfer und langjährigen Präsidenten Nelson Mandela. Heute bilden rund 50 Lehrkräfte die rund 460 Schüler in 18 Klassen aus. Die Schule arbeitet inklusiv, inidividuell und berufsorientiert. Außerdem wird auch Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Weitere Informationen zur Schule in der Speestraße 12b online unter: https://www.nmr-trier.de/ oder per Telefon unter +49 651/49250.