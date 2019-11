Kolumne : Ich freue mich ....

„... sehr auf unsere beiden Klassik-

Konzerte in der Aula der Grundschule am Dom. Und auf ein interessiertes Publikum. Der Eintritt ist frei, denn wir wollen auch Menschen ansprechen, die bisher noch keinen Zugang zu klassischer Musik haben, aber vielleicht neugierig sind. Sie sind ebenfalls herzlich willkommen.“

Chenni Chen (38), Kenn, ist Musiklehrerin an der Dom-Grundschule sowie der Dom-Musik. Die aus Taiwan stammende Cellistin gibt am Samstag, 23. November, 18.30 Uhr, mit dem Ensemble Cellotonica ein „Winter-Flüsterkonzert“; am Samstag, 14. Dezember, 15 Uhr, spielt sie mit dem DeLux-Streichquartett Werke von Mozart und Beethoven (jeweils in der Grundschul-Aula, Dominikanerstraße 4). Mehr Infos online: