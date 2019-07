Trier International : Chinas Botschafter auf Antrittsbesuch

Antrittsbesuch in Trier: Wu Ken, neuer Botschafter der Volksrepublik Trier, mit Gattin Guo Jinqiu, OB Wolfram Leibe und Baudezernent Andreas Ludwig (links). Foto: Roland Morgen. Foto: Roland Morgen

Trier (rm.) Wu Ken (58), neuer Botschafter der Volksrepublik China in Deutschland, hat Trier seinen Antrittsbesuch abgestattet. Mit dabei: Gattin und Botschaftsrätin Guo Jinqiu sowie acht weitere hochkarätige Vertreter seines Landes.

In der Bel- etage des Palais Walderdorff trug sich der Botschafter ins Goldene Buch der Stadt ein. OB Wolfram Leibe (Zweiter von links) betonte die engen Verbindungen Triers nach China, die sich auch in der Städtepartnerschaft mit Xiamen zeigen. Dezernent Andreas Ludwig (links) überreichte eine Fotoserie von der Enthüllung der bronzenen Karl-Marx-Statue (2018) von Wu Weishan, ein Geschenk Chinas an Trier. Foto: Roland Morgen