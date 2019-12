Konzert : Chor präsentiert neues Programm im Krankenhaus Barmherzige Brüder Trier

bild portavoci 1512. Foto: Gernot Surges

Trier (red) Der Chor Portavoci bietet in seinem Programm „O“ ausschließlich sakrale Stücke dar, die mit „O“ beginnen. Der Rahmen spannt sich vom Mittelalter bis in die heutige Zeit, geografisch vom spanischen Hof bis in die finnischen Weiten, über Paris und Salzburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red