Konzert : Chor über Brücken in St. Maximin

Trier Das Weihnachtskonzert des Chors über Brücken findet am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, in der Abteikirche St. Maximin in Trier statt. Es werden über 180 Sänger und eine siebenköpfige Band erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red